Grealish | L’esclusione dall’Europeo è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto affrontare in carriera

(Di martedì 30 luglio 2024) Jackè stato clamorosamente escluso dalle convocazioni di Southgate quest’estate. Saltare l’Europeo è stato il momento piùdella sua. Il calciatore inglese del City ne parla in alcune dichiarazioni riportate dalla Bbc.ha detto che la mancata convocazione «èlapiùche honella mia». «Quando sei in vacanza, ogni volta che accendi il telefono o la Tv trovi solo il torneo, quindi è statonon vederlo».dice che è stato uno dei momenti più difficili della sua. «Sarò onesto, dal punto di vista calcistico èlapiùchemainella mia». «Ero completamente distrutto. Per quanto mi riguarda, ora che vado avanti, devo solo provare a usare questo come motivazione per questa stagione».