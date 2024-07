Giovane denunciato a Roma per uso di spray urticante contro pusher

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) CRONACA DI– Il 19enne aveva tentato di vendicarsi di uno spacciatore, ma ha colpito un passante Undi 19 anni è stato fermato ieri sera dai Carabinieri nei pressi di un locale in via del Conservatorio, al centro di, mentre era in possesso di una pistola replica di un modello automatico, nebulizzatrice di. La presenza delarmato è stata segnalata dal dipendente di un locale che ha contattato il 112. Dagli accertamenti dei Carabinieri della stazionePiazza Farnese è emerso che il 19enne aveva utilizzato la pistola poco prima, nella zona di Ponte Sisto, per risolvere unaversia con uno spacciatore che nei giorni scorsi lo aveva truffato vendendogli una falsa dose di hashish.