Estrazione Superenalotto 30 luglio 2024 | vincite e quote

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 30 luglio 2024) 30, l’deldel concorso n. 120. Ecco tutti i ragguagli 30: cresce la tensione per la primasettimanale del, uno dei giochi a premi più popolari in Italia. Tanti sono coloro che in queste ore hanno tentato la sorte, sperando di essere i prossimi a cambiare la propria vita con una vincita fortunata. Scopri con noi i numeri vincenti e leche i fortunati della giornata porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:(LaPresse) – IlVeggente.itPunti 6: Numero0 ,€ 0,00 Punti 5+: Numero0 ,€ 0,00 Punti 5: Numero12 ,€ 14.043,80 Punti 4: Numero670 ,€ 255,81 Punti 3: Numero24.733 ,€ 20,88 Punti 2: Numero359.