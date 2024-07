EA Sports FC 25 – Il secondo Deep Dive ci parla di Rush

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 30 luglio 2024) Il nuovodi EAFC 25 ci mostra la nuova modalità:. Questo è un nuovo modo di intendere il calcio perché le partite non saranno più 11 vs 11, ma 5 vs 5. Un campo più piccolo, uno stadio dedicato completamente nuovo, alcune regole del calcio sono cambiate per accomodare questo cambiamento.non si tratta semplicemente di una modalità a sé, ma è integrata completamente nella struttura di gioco, infatti, sarà utilizzarein tutte le sfumature del gioco: FUT, Carriera e Clubs. Per scoprire al meglio tutte le novità, vi lasciamo al video dedicato. L'articolo EAFC 25 – Ilcidiproviene da NerdPool.