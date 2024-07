Diamo un centravanti a Conte aderisci alla campagna del Napolista

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) “un”,del. In tempi complessi, di crescenti difficoltà, ilavverte l’esigenza di schierarsi al fianco dei bisognosi anche se apparentemente vivono nel lusso. È il caso del signorche non naviga certo nella povertà ma che tra tre settimane dovrà guidare la sua squadra in campionato e ancora non sa con qualegiocherà a Verona. Ostenta tranquillità ma ogni notte sogna Cheddira. E si sveglia tutto sudato. “un” affinché il tecnico salentino non sia costretto a chiedere di Oriali di fare il falso nueve. Andrebbe bene anche Sasà Campilongo bomber della Casertana che fu. Sarebbe perfetto pure Massimiliano Ferretti centroboa della Nazionale di pnuoto che vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona del 1992.