Calhanoglu torna dall’Inter Inzaghi ha già pronto il programma! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Inter riabbraccia il suo Hakan. La paura di una possibile cessione è solo un lontano ricordo: Simoneha giàilper farre in forma il regista turco. RIENTRO – Quest’oggi l’Inter ritrova una sua perla fondamentale: Hakana varcare i cancelli di Appiano Gentile. Dopo il meritato riposo al termine degli Europei disputati con la sua Turchia, il regista nerazzurro èad unirsi ai suoi compagni di squadra nel ritiro dell’Inter. L’ombra del Bayern Monaco, piombata suproprio durante i suoi impegni in Germania con la Nazionale, è solo un lontanissimo ricordo. L’idea, scacciata dallo stesso centrocampista con un comunicato immediatamente pubblicato sui social, non è mai stata contemplata.