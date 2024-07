Calcio a 5 Futsal marchigiano in lutto | addio a Gianluca e Rafael Salvetti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Il calciatore della Romaa 5 e quello che doveva essere il nuovo allenatore del Cerreto d’Esi ex Jesina sono scomparsi in Brasile a seguito di un incidente stradale mentre stavano recandosi in aeroporto per tornare in Italia CERRETO D’ESI, 30 luglio 2024 – Ilnazionale epiange, improvvisamente scomparsi in Brasile per via di un incidente stradale. Il giovane atleta di appena 18 anni e suo padre, che doveva essere l’allenatore del Cerreto d’Esi per la stagione 2024-2025, infatti, sono scomparsi nelle scorse ore a Curitiba, in Brasile, mentre stavano recandosi in aeroporto per tornare in Italia., in particolare, è molto conosciuto in Vallesina per aver giocato nella Jesina ai tempi della Serie A.