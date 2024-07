Zampa senatrice Pd fa la leonessa da tastiera contro FdI posta una foto fake e non si pente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Chi lo avrebbe mai detto che ladem Sandra, già draconiana vice di Speranza al ministero della Salute, avrebbe avuto una virata social ridanciana degna di Lercio? Complice l’estate e il dibattito interno al Partito democratico che langue, la parlamentare Pd ha condiviso su X unasocial chiaramente fasulla, solo per attaccare il partito di Giorgia Meloni. La scritta (chiaramente creata al computer) su una cavalcavia, che recita: “Meglio figli unici che Fratelli d’Italia”. Non è proprio una battuta per cui sganasciarsi dalle risate, dato che era anche fasulla, ma sui Social sono partite le doverose risposte alla. Intanto per farle notare la bufala clamorosata. In secondo luogo, per stigmatizzare il post dadadi unadella Repubblica italiana.