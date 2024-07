Vacanze care e caro vacanze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) È andata. Come per gli anni addietro, alla fine l’ Italia, in questi giorni, sta chiudendo per ferie. Certo, sono ancora di là da venire periodi come alcuni già trascorsi in precedenza, quando le vacche se non grasse, almeno erano sufficientemente in carne. Bastavano cioè perché buona parte degli italiani, alla ripresa, potesse dire di essere soddisfatta per come aveva trascorso quella parentesi lontana dal lavoro. Per quanto breve e parsimoniosa potesse essere stata quella fuga, i giorni trascorsi comunque lontani dalla routine, avrebbero potuto essere usati al dopolavoro come argomento di conversazione fino a autunno inoltrato Per di più, questa edizione dei giochi olimpici si svolge quasi dietro l’angolo e, comunque potrà concludersi la rincorsa a un biglietto di qualcuno degli eventi della stessa, recarsi ora nella Ville Lumière potrebbe essere una buona idea.