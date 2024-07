Transformers One | ecco perché è un film d’animazione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024)One:è unNegli ultimi anni ci sono stati moltidisul grande schermo – tra cui: Rise of the Beasts – maOne di quest’autunno sarà il primocompletamente animato del franchise in quasi quarant’anni. Cosa ha reso necessario l’animazione del racconto degli inizi della guerra tra Autobot e Decepticon ambientato su Cybertron? Collider ha incontrato il regista diOne Josh Cooley al San Diego Comic-Con, dove il veterano dell’animazione ha spiegato: è tutta una questione di dettagli. Con il live-action, quando si progetta un Transformer si ha a che fare con il mondo reale, quindi è necessario vedere ogni singolo dado, bullone e meccanismo. Unpermette di esagerare e di semplificare le cose.