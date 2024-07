Tragedia ieri in un’area di sosta | ex carabiniere pontino si uccide davanti a decine di persone…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un drammatico evento si è verificatomattina indialle porte di Sessa Aurunca, dove unin pensione, si è tolto la vita sparandosi alla testa. La tragica scena è stata purtroppo vista da numerosi automobilisti che erano diretti verso le spiagge di Formia e Gaeta. Le Circostanze del Suicidio L’uomo, 72 anni, noto e stimato residente del quartiere di Gianola a Formia, aveva deciso di fare una passeggiata in collina nella zona di Roccamonfina. Durante il tragitto, ha fatto unapresso un distributore dismesso, il “Casello 22”. È sceso dall’auto, si è inginocchiato e ha sparato un colpo di pistola alla tempia. Un automobilista di passaggio ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato il 118. Tuttavia, gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.