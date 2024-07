Traffico Roma del 29-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

LuceverdeBuonasera Bentrovati poco è cambiato rispetto al precedente collegamentointenso sul grande raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna tra La Flaminia è la Salaria ora tra la Nomentana Tiburtina stessa situazione lungo la carreggiata esterna tra la Fontina e la Casilina dire sulla tangenziale est tra Corso di Francia via Salaria ancora sulla Salaria nelle due direzioni all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe file anche sulla Pontina all'altezza di informazione Nord in direzione della capitale