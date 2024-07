Traffico Roma del 29-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità torniamo su lavori di riqualificazione della tangenziale nel tratto della sopraelevata per ricordare la chiusura della carreggiata direzione Salaria nel tratto da San Giovanni a San Lorenzo a partire da Largo Passamonti e Scalo San Lorenzo la tangenziale è percorribile Inoltre sono regolarmente gli ingressi in tangenziale dallaL’Aquila Intanto questa mattina è stata riaperta la rampa di accesso in tangenziale da via Prenestina direzione San Giovanni è ancora a proposito della tangenziale est da ricordare che sono in Corso anche le lavori per installare una barrieranel tratto della cosiddetta Olimpica via del Foro Italico vero tra l’uscita Salaria è quella di Tor di Quinto ci sono dei restringimento In collaborazione con Luce ...