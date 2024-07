Si converte all' Islam e apre il primo bar senza alcol di Torino | ecco chi è Davide Piastra

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non sono mancate le critiche. Per molti un barsembra una contraddizione o un ossimoro: “è come una librerialibri”, “è come andare in pizzeria e non trovare la pizza” e ancora “è come un McDonald’shamburger”. Ma il concept non è nuovo, almeno non all’estero: sono chiamati temperance bar e da anni stanno avendo una discreta fama, alimentata oggi a maggior ragione dal una nuova sensibilitàica tra la generazione dei millennial. Cavalcando l'onda dei nuovi trend, anche in Italia, a Settimo Torinese, è nato da poco più di due mesi Atipico, ilbar completamente-free di. Inaugurato dae i suoi due collaboratori, il locale offre una vasta gamma di cocktail realizzati con vini, prosecchi e liquori deati.