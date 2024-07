Scherma Filippo Macchi è in semifinale alle Olimpiadi La maledizione dell’ultima stoccata colpisce anche Bianchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’Italia si aggrappa anella prova individuale di fioretto maschiledi Parigi 2024. Il toscano è ine si giocherà una medaglia in serata. Purtroppo non ci sarà un derby azzurro nel penultimo atto del torneo, visto cheGuillaumeè caduto nella. Una splendidaquella di, che ha gestito al meglio l’assalto contro l’egiziano Mohamed Hamza, battendolo con il punteggio di 15-9. Una sfida sempre in controllo per l’azzurro, che ha preso un ottimo margine, conservandolo poi fino alla fine. L’ennesima sconfitta all’ultimaè toccata a Guillaume. Unain cui laazzurra sembra ormai caduta e dalla quale non riesce ad uscire.