Roma | sette arresti in 24 ore per furti aggravati

(Di lunedì 29 luglio 2024) CRONACA DI– Intensificati i controlli dei Carabinieri nelle zone turistiche e nelle linee della metropolitana I Carabinieri della Compagnia diCentro e della Compagnia Parioli hanno intensificato i controlli per contrastare inelle zone maggiormente frequentate dai turisti e sulle linee della metropolitana. Questo sforzo, coordinato con la Procura della Repubblica di, ha portato all’arresto dipersone in sole 24 ore. Due cittadini algerini, di 28 e 39 anni, sono stati sorpresi mentre rubavano la borsa di una turista ungherese seduta ai tavoli di un bar nei pressi del Colosseo. La borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria. In un bar di via Ravenna, due uomini hanno sottratto uno smartphone a un cliente.