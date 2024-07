Red Velvet | Devo ringraziare Bryan Danielson Ha avuto un ruolo fondamentale nel mio ritorno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 luglio 2024) Durante il media scrum post Death Before Dishonor, Red, reduce dalla vittoria del ROH Women’s TV Title, ha parlato dell’infortunio al ginocchio che l’ha tenuta ferma per nove mesi e che ha quasi portato ad un suo definitivo abbandono. L’atleta ha menzionato le figure più influenti su quella che è stata la sua decisione di ritornare sul ring. Un lungo viaggio “Sono molte. Potrei fare l’elenco delle persone che sono state una parte importante del mio viaggio e del mio. Queen (Aminata) è una di queste. È una delle persone che hanno riacceso il fuoco in me. Ho lavorato con tante persone.. Haunnel mio, investendo su di me, vedendo cosa posso fare e credendo in me. Possotutti. Tony Khan. Tutte queste persone. La lista potrebbe continuare.