Quando i Clockers decisero di fare un concept

(Di lunedì 29 luglio 2024)diun? Avvenne per caso dopo una storia scritta da Ray D’Antoni al secolo Fabio Fiorina leader band, voce, compositore e chitarra solista, che ci racconta l’episodio.diun? “Quel giorno, mi tornò alla mente un episodio di circa 25 anni prima. Uno di quegli episodi che ti marchiano la vita per sempre. La marchiano come fosse un tatuaggio di responsabilità, verso una verità che non può essere dimenticata, ma tramandata affinché rimanga nel DNA di un popolo che ha grattato il fondo del barile per rimanere vivo, un popolo che ha solleticato la sua fantasia fino a farla divenire style. Un caro amico di mio padre, mi chiese la cortesia di accompagnare un suo lontano parente in aeroporto, mi avvisò che la persona era particolare, un tipo all’antica, all’epoca un 80enne Italo-americano.