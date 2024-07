Oroscopo attenzione al post ferragosto | le previsioni di Ada Alberti

Leggi tutta la notizia su tvzap

al: ledi Ada– È un appuntamento imperdibile per molti quello dell'di Ada. La famosa astrologa ha rivelato quello che che le stelle dicono per le prossime settimane. Cosa dobbiamo aspettarci in amore, lavoro e amicizia? Lesegno per segno. Adaè partita dall'Ariete: per i nostri amici adesso è un ottimo tempo per le relazioni amorose. Dopo, l'invito dell'esperta è quello ad essere prudenti, stando alla larga dalle trasgressioni che possono minare la vostra relazione.