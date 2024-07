Niente proteste Macron adotta la linea dura | in manette 45 eco-attivisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Decine di persone sono state arrestate in Francia per aver pianificato interruzioni dei Giochi olimpici. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni Gérald Darmanin. Le forze di sicurezza hanno arrestato circa 50 persone, ha detto Darmanin al canale televisivo France 2. Volevano compiere «azioni di sabotaggio oradicali»nte le prime competizioni olimpiche, ma le autorità lo hanno impedito, ha detto. Il quotidiano Le Parisien ha riferito che 45 membri del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion sono stati arrestati. Avevano pianificato azioni di protesta contro le conseguenze sociali ed ecologiche delle Olimpiadi. Gli ambientalisti del gruppo francese 'Extinction Rebellion' hanno annunciato in seguito di rinunciare all'azione di protesta in programma per oggi a Pont des Arts, sulla Senna, nel cuore della Capitale.