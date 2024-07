Meteo e business quanto vale conoscere che tempo farà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Nelmoderno sono molti i fattori che possono determinare il successo e il fallimento, tra cui la disponibilità e l’analisi dei dati, così come le condizionirologiche. Il, infatti, può avere delle forti ricadute sulle attività commerciali come, ad esempio, il retail e l’industria del largo consumo. Studi dimostrano come l’aumento delle temperature, ovvero una delle conseguenze più evidenti del cambiamento climatico, incidono direttamente suldei proprietari di attività commerciali. Tale convinzione, secondo lo studio dell’Osservatorio retail sostenibile commissionato da SumUp, è propria di ben 3 commercianti italiani su 10, il 42,6 per cento, i quali hanno dichiarato di aver perso molti clienti proprio a causa dell’eccessivo aumento delle temperature. Tale fenomeno è decisamente più marcato nei mesi più caldi dell’estate.