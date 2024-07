Messaggi a Inzaghi Conferma Mkhitaryan Chi scalza l’armeno?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’intenzione di abdicare in favore della concorrenza sembra anni luce distante dalla mente di Henrikh. Non ce l’ha fatta Davide Frattesi, arlo dai titolari nella scorsa stagione, ci riproverà l’azzurro e sicuramente Piotr Zielinski, appena aggiunto alla compagnia, masta lanciandochiari a: il titolare sono io, provate pure a sfidarmi. Il 35enne armeno è stato tra i primi a presentarsi ad Appiano Gentile il giorno del raduno, due giorni fa col Las Palmas ha servito un assist a Taremi per il momentaneo 2-0 e si è diviso tra il solito campionario di giocate difensive e offensive, grazie alle quali è diventato un fedelissimo del tecnico. Come detto, la battaglia interna per una maglia è tosta. Frattesi non ci sta a fare un altro anno con un minutaggio ridotto e lo ha fatto sapere alla dirigenza tramite il suo agente.