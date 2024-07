LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellielo e de Filippis si misurano sui primi 75 piattelli

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della prima giornata delai Giochi della XXXIII Olimpiade. I Giochi Olimpici di questa sport iniziano ufficialmente con le qualificazioni del trap maschile. In questa specialità l'Italia sarà rappresentata da Giovannie Mauro de. I due azzurri si presentano alla competizione olimpica con il ruolo di possibili "outsiders" nella lotta verso le medaglie. Per loro l'obiettivo principale però è quello di disputare una buona qualificazione strappando così l'accesso alla finale. Rientrare nelle prime 6 posizioni non sarà però facile. La lotta per le medaglie è molto agguerrita e vede in gioco tanti atleti. Il favorito numero 1 per il passaggio del turno è l'iberico Alberto Fernandez, che si presenta come numero 1 del mondo.