Lavori sulla Metro B di Roma | bus sostitutivi tra Castro Pretorio e Laurentina

(Di lunedì 29 luglio 2024) CRONACA DI– Chiusura prevista per il 3 agosto Il 3 agosto, la trattadellaB disarà chiusa pernei pressi della sede ferroviaria. I passeggeri potranno usufruire di bus navetta. I, programmati in piazza Giancarlo Vallauri, alla Garbatella, riguardano la potatura delle alberature e la verifica della rete fognaria. Questi interventi non possono essere effettuati contemporaneamente alla circolazione dei treni della linea B dellapolitana. Durante l’intera giornata di sabato 3 agosto, la tratta sarà sostituita da bus navetta che seguiranno il percorso dellapolitana. Le tratte-Rebibbia e-Ionio rimarranno attive. Atac ha comunicato queste informazioni tramite il proprio sito web.