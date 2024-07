La tragedia di Eduardo Travolto dal trattore che guidava il papà Muore a dodici anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) e Nicoletta Tempera Quella casa abbarbicata sulla collina doveva diventare il loro rifugio. Gabriele ci passava ogni momento libero, per sistemare le sterpaglie, dissodare il terreno e prepararlo per quando, sperava presto, lui e la sua famiglia si sarebbero potuti trasferire nella nuova abitazione. Oggi, quella tenuta protetta dal bosco è solo un luogo di dolore e orrore. Il luogo dove, mentre Gabriele Fantuzzi si affaticava per regalare un futuro più felice alla sua famiglia, si è spenta per sempre la vita del suo figlio minore.Fantuzzi era un ragazzino gioioso e vivace, brillava di quell’innocenza che ancora a 12è pura e intatta.