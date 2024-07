Incidente a Castiglione delle Stiviere | grave una donna di 65 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Unadi 65è stata trasportata con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Ha riportato un trauma schiena e agli arti inferiore e superiore a seguito di unoccorso via Zanardelli dove, poco prima10.30, un’auto è uscita fuori strada. Su quell’auto laviaggiava a fianco del conducente, che al contrario ha riportato conseguenze più lievi a seguito dell’impatto. Sono in corso i rilievi per accertare le cause dello schianto.