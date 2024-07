I biglietti diversi di Atm

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il biglietto singolo di tram, bus e metrò un po' più pesante per i turisti in visita a Milano. L'idea dell'amministratore delegato di Atm Arrigo Giana, che a Venezia è già realtà visto che si pagano 9 euro e 50 per una corsa in vaporetto se non si è veneziani, è stata solo lanciata e dovrà ricevere l'eventuale avallo del Comune (che pare nutrire qualche dubbio al riguardo). L'intuizione è che i turisti, una fetta dei quali arriva da città dove il trasporto pubblico è più caro che a Milano, non faranno certo caso a un ritocco di qualche decina di centesimi E il ragionamento ci sta. Due considerazioni vengono però alla mente. La prima riguarda il "come".