House of the Dragon 2 recensione dell’episodio 7 The Red Sowing

(Di lunedì 29 luglio 2024)of the2,7 “The Red” Il penultimo episodio diof the2, The Red, mostra una prospettiva nuova. Un’apertura verso l’ignoto, mai vista fin ora durante il corso della stagione. I Targaryen così chiusi nei loro castelli, così come i loro draghi, sono adesso liberi di spiccare il volo e così anche Vermithor – secondo drago più grande dopo Vhagar – e Ali d’Argento. Finalmente reclamati e due draghi saranno sicuramente un vantaggio per i Neri, che nel corso di questa stagione da quasi sconfitti ne potrebbero uscire vincitori. Grazie al piano di Mysaria e Rhaenrya – cioè, quello di far reclamare i draghi a chi non è di sangue puro – i Neri hanno trovato nuovi alleati, e anche Approdo del Re ormai sta dalla loro parte.