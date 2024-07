Gianfranco Bonzi scomparso a Milano quattro mesi fa trovato morto nel fiume Adda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – La prova del Dna non lascia purtroppo spazio ai dubbi: è diil cadavere rilo scorso 22 giugno sull'argine delnel territorio di Crotta d', in provincia di Cremona. Finisce così, nel modo più tragico, la vicenda iniziata nel pomeriggio di sabato 23 marzo, quando il cinquantanovenne, custode di un palazzo in via Borgonuovo, è uscito dal condominio in zona Brera aed è sparito. L'ipotesi è che l'uomo si sia tolto la vita lanciandosi nell'e che ilne abbia poi restituito il corpo diversi giorni dopo, anche se gli approfondimenti d'indagine sono ancora in corso. Il mistero Da quel giorno non si è più saputo nulla delle sorti dell'uomo, che ha portato con sé solo una valigia (non si sa cosa ci fosse all'interno), lasciando a casa telefono, documenti e carte di credito.