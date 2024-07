Futurama 12 la recensione | risate non sempre assicurate per la serie animata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024), che non conosce la parola 'cancellazione', torna con la dodicesima (o nona, fate voi) stagione: l'effetto revival è sparito e ciò che rimane è un'ironia nonefficace. Su Disney+. Per parafrasare una celebre frase di una canzone d'amore, "certenon finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Questo vale sicuramente per, show sci-fi d'animazione per adulti creata dal papà dei Simpson Matt Groening insieme a David X. Cohen. Ora, ci troviamo di fronte al ritorno della sua ultima incarnazione, quella che aveva fatto ripartire tutto come se nulla fosse accaduto: c'è chi la considera una stagione a se stante, la numero 12 appunto, e chi una seconda parte di quell'undicesima vista nel 2023, e la cui produzione è stata rallentata dal doppio sciopero degli sceneggiatori e