Fabriano alcol e droga alla guida | in due nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Ancona), 29 luglio 2024 – Raffica di controlli del fine settimana: in due trovati dai carabinieri in stato di ebbrezza. Di prima mattina è stato controllato 25enne di: aveva un tasso di 1 grammo litro. Per lui patente ritirata, auto affidata a persona di fiducia. Un 40enne diè stato controllato di notte: per lui patente ritirata, auto sottoposta a fermo amministrativo e denuncia perin stato di ebbrezza. Aveva un tasso del 2.5, cinque volte oltre il consentito. E’ stato anche sottoposto a esami di secondo livello all’ospedale di: è risultato positivococaina, quindi denunciato persotto effetto di sostanze stupefacenti.