Diego Lenzi – Joshua Edwards oggi in tv boxe maschile +92kg Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tutto pronto per l’esordio dinel torneo dialledi. Alle 12:36 di, lunedì 29 luglio, il pugile azzurro, nella categoria, dovrà vedersela contro uno dei top della divisione, lo statunitense, qualificato alla rassegna in Francia grazie alla vittoria dei Giochi Panamericani nel 2023. C’è grande attesa per vedere all’opera il bolognese classe 2001. Dopo le eliminazioni di Salvatore Cavallaro e quella a sorpresa (tra le mille polemiche per un arbitraggio molto discutibile) di Abbes Mouhiidine, è lui l’ultimo rappresentante del pugilatoazzurro a. Si è qualificato al Preolimpico di Busto Arsizio, dopo il nono posto ai Giochi Europei di un anno fa. Tra i suoi idoli c’è Saul ‘Canelo’ Alvarez e dovrà ispirarsi alla solidità e classe del messicano per avere la meglio dello statunitense.