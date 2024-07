Cnr venerdì al Nord non esclusi fenomeni meteo estremi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Temporali, grandine, raffiche di vento se non addirittura tornado e nubifragi: questi irologiciche non sonoprossimo al, ed in particolare in Veneto ed Emilia Romagna, a causa dell'arrivo di una perturbazione dall'Atlantico. Lo fa sapere Tommaso Torrigiani,rologo del Consorzio Lamma-Cnr, precisando che dovrebbe trattarsi di una rapida ma forte perturbazione che interesserà sia Francia che Germania, ma anche il CentroItalia, portando aria fredda in quota e non solo. "Dopo un periodo senza precipitazioni - sottolinea Torrigiani - ora ci sono le condizioni per lo sviluppo di forti temporali. Arrivati a questo punto della stagione estiva, in atmosfera, infatti, c'è molta energia, a causa delle elevate temperature del suolo e dell'umidità.