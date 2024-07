Carboni dall’Inter al Marsiglia dopo le cifre ecco i tempi per chiudere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024)sarebbe atteso alla Pinetina fra il 7 e l’8 agosto, ma in quella data probabilmente non sarà già più un giocatore dell’Inter. Ci sono lestiche peril trasferimento al, oltre alle: ne parla Sport Mediaset. AFFARE (QUASI) FATTO – Valentinsi avvicina sempre più al. L’OM, da qualche settimana nelle mani di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore, è la soluzione trovata da Piero Ausilio per fargli fare esperienza. Con l’Inter che però non lo scarica, nemmeno in caso di cessione a titolo definitivo. Persi sta cercando di raggiungere un compromesso per fare in modo che la società mantenga un controllo sul suo cartellino, in modo da poterlo riportare a Milano in caso di necessità. A breve è attesa la fumata bianca, col passaggio del giocatore in Francia.