Autostrada Milano-Brescia due notti di chiusura per la stazione di Dalmine

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024). Chiusure in vista per ladisull’A4. Sull’il casello dirimarrà chiuso – in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da– per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia dalle 21 di lunedì 29 alle 5 di martedì 30 luglio. Per consentire lavori di pavimentazione larimarrà chiusa in uscita per chi proviene daanche dalle 21 di mercoledì 31 luglio alle 5 di giovedì 1° agosto. In alternativa, si consiglia di utilizzare ladi Bergamo o di Capriate.