Apple Intelligence non uscirà col nuovo iPhone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’IA dipotrebbe non arrivare nel 2024. La tanto annunciata feature di Cupertino mancherà di sicuro il lancio dei nuovie iPad, previsto per settembre, e non sarà nei nuovi sistemi operativi, iOS18 e iPadOS 18. Potrebbe arrivare un mese dopo con update dedicato o ancor più avanti, nella prima metà del 2025. Forse insieme alla versione desktop delMacOS, Sequoia. La notizia, riportata da Bloomberg che cita fonti informate interne all’azienda, era nell’aria da un po’ tra gli addetti ai lavori. L’IA e la ‘Siri potenziata’ mancavano infatti dalle versioni beta del prossimo aggiornamento principale e non sono state implementate nemmeno nelle evoluzioni più recenti dell’OS provvisorio, quelle in cui di solito le innovazioni imminenti entrano in fase di consolidamento per i test finali.