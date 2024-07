Amazzonia stabiliti chilometri di disboscamento selettivo | È per preservarla

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 29 luglio 2024) La scelta ambientale del governo brasiliano in vista dei prossimi due anni potrebbe apparire un po’ controversa Per combattere la continua distruzione della foresta pluviale amazzonica, il Brasile ha rivelato un piano audace: estendere in modo significativo ilsu un’area vasta quanto la Costa Rica nei prossimi due anni. Questo passo rappresenta una risposta decisa alle minacce di accaparramento di terreni e deforestazione illegale che gravano su uno degli ecosistemi più preziosi al mondo. La Foresta Amazzonica è sempre più a rischio – Notizie.comIn Brasile, molte aree forestali sono designate come pubbliche, ma spesso sono lasciate senza protezione o sorveglianza, rendendole facili prede per i criminali. Questi ultimi si appropriano dei terreni e li disboscano illegalmente, confidando nel fatto che il governo alla fine riconosca la loro proprietà.