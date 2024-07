A che ora è la finale di Pilato? 100 rana nuoto Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Benedettascende oggi in vasca per ladei 100donne alledi. La piscina de La Defense Arena è pronta a ospitare una delle gare più attese dalla spedizione italiana del. La tarantina classe 2005 non ha particolarmente brillato in semi, accedendo all’atto conclusivo con il settimo tempo complessivo. Dalla corsia 1 cercherà di sorprendere le avversarie del centro vasca, su tutte la sudafricana Smith, la statunitense King e la cinese Tang. Sicuramente servirà un’altra, più simile a quella capace di migliorare poche settimane fa al Settecolli il record italiano. Obiettivo riscattare la grande delusione di Tokyo 2020, quando l’allora giovanissima azzurra non riuscì a reggere la pressione del grande evento.