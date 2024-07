Tipici da spiaggia l’appuntamento con gli agricoltori e i prodotti locali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Torna ’da’,di Cesenatico con glie idel territorio. In cabina di regia il Sib (Sindacato italiano balneari), aderente a Fipe Confcommercio, in collaborazione con Cia. L’obiettivo è associare la vacanza aiper valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio.è domani al Bagno Conti sullaall’altezza di viale Trento, dove dalle 11 verrà offerta frutta fresca di stagione, come gradito omaggio ai turisti e agli ospiti. Così Stefano Francia, presidente Cia regionale: "Questo evento vuole sottolineare il ruolo determinante delle imprese agricole nell’approvvigionamento delle derrate alimentari e ribadire alcune tematiche di forte rilevanza per il settore, come i costi di produzione che sono aumentati e l’impatto del clima sulle colture.