Taremi fabbrica gol e tenta Inzaghi | un’altra sfida già nel mirino! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Mehdiinizia col botto: cinque gol nella pre-season con l’Inter e intanto mette nella prossima. Simonechiamato a una scelta in futuro. IMPRESSIONI – Cinque gol prodotti in tre amichevoli disputate da titolare dopo sole due settimane di ritiro con l’Inter. Questo il quadro della situazione di Mehdi, arrivato in nerazzurro di recente pur dando l’impressione di esserci sempre stato. Con questi numeri, infatti, non si può dire che l’attaccante iraniano non si sia già adeguatamente integrato nel gruppo di Simone. La doppietta –, dopo quella al Lugano e il gol contro la Pergolettese – firmata nellacol Las Palmas dimostra quanto contributopotrebbe essere in grado di dare nel corso della prossima stagione all’Inter.