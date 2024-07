Sonno e alimentazione | alcuni cibi sono come sonniferi Quali?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 28 luglio 2024) L’gioca un ruolo chiave per la salute e il benessere di tutti. Scegliere con attenzione cosa mangiare la sera non solo aiuta a rimanere in forma, ma può fare una grande differenza tra undità e una notte difficile. Cimolti fattori che interferiscono su un buonristoratore,lo stress, che influisce sul regolare ritmo circadiano di-veglia. Se a questo si aggiunge anche la variabile, il rischio è che la mattina ci si svegli più stanchi di quando ci si è coricati. Per questo, selezionare con cura cosa mangiare a cena diventa fondamentale. A causa dello stile di vita frenetico si arriva a casa stanchi ed è difficile anche trovare il tempo per cucinare.