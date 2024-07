L’arte omaggia i campioni Un murales per il Pirata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Non basta il caldo africano per fermare i tifosi di Marco Pantani. Nella tarda mattinata di ieri un centinaio di appassionati di ciclismo e fedelissimi del, hanno sfidato un caldo cocente per partecipare all’inaugurazione di una nuova opera d’arte realizzata allo Spazio Pantani dall’artista Valerio Carluccio con il supporto di Edilsalces, dedicata all’indimenticabile campione che nel 1998 fu protagonista di una storica doppietta vincendo il Giro d’Italia e il Tour de France, per poi essere fermato ingiustamente il 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio al termine di un Giro d’Italia che aveva già vinto e morire il 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini. Ieri erano in tanti e questo ha colpito mamma Tonina: "Marco è ancora nel cuore di tanta gente, i tifosi sono sempre presenti e di questo sono molto felice".