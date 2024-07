Lady Gaga in concerto | in esclusiva Gaga Chromatica Ball

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 luglio 2024) Tra effetti speciali, hit che hanno fatto la storia della sua carriera: sarà un evento unico nel suo genere, che è già andato in scena nel 2022. Ma questa volta arriva per la prima volta insu Sky.torna sul palco con. Mentre proseguono i suoi impegni anche cinematografici,fa un passo indietro, precisamente al 2022 quando si è esibita nel. Sarà proprio ilevento ad approdare insulle reti di Sky, prima in anteprima e successivamente in chiaro su TV8. Un evento da non perdere che permetterà al pubblico di rivivere tutte le emozioni delle performance della popstar.in, foto Ansa – VelvetMagQuella diè sempre stata una carriera che si è contraddistinta nel panorama globale.