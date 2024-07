Juve rivoluzione in attacco | Vlahovic e Yildiz confermati Poi si cambia tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Torino, 28 luglio 2024 – Lantus si rifà e il look e il mercato di agosto vedrà Giuntoli agire sopratsull’. La partita di Norimberga, di rodaggio, con carichi di lavoro e assenze, ha messo in mostra unanenimico, sia per produzione offensiva e, di conseguenza, di gol. Mancava Kenan, che sarà titolare nel tridente, c’era, ma ha giocato solo un tempo, sbagliando un rigore, mentre Soulè e Chiesa sono in partenza, quindi di fatto mancava un piede del tridente e relative riserve. A Giuntoli il compito di prelevare almeno tre giocatori. Adeyemi primo nome, ma costa Il più vicino a uscire è Matias Soulè, che ha chiesto a Motta di non giocare a Norimberga e per lui è prossimo il passaggio alla Roma per 26 milioni più bonus. Serviranno a finanziare il mercato in entrata. In uscita c’è anche Milik, che non soddisfa Motta come vice