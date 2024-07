James Gunn dei DC Studios condivide un video al SDCC per spiegare la scelta del logo e ringraziare i fan

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 28 luglio 2024)dei DCunalperladeli fan In precedenza era stato annunciato che i DCnon avrebbero avuto un panel ufficiale alquest’anno, poichési è concentrato sulla conclusione delle riprese principali di Superman e ha diretto diversi episodi della seconda stagione di Peacemaker. Anche il co-presidente dei DCPeter Safran è intervenuto all’inizio della settimana, affermando che, sebbene Superman salterà il, ci sarà molto marketing per il film nel corso dell’anno successivo. Tuttavia, con l’uscita del primo trailer di Creature Commandos,ha anche condiviso unvia TikTok in cui spiega il motivo deldei DCe ringrazia i fan della DC per il loro sostegno e la loro pazienza.