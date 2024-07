F1 gara GP Belgio replica in chiaro | orari programma e come seguirla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) La F1 è pronta a disputare il quattordicesimo round della sua stagione 2024, il Gran Premio del. La, l'ultima prima della pausa estiva, viene ospitata dal circuito di Spa-Francorchamps, tappa storica per la categoria. La prima corsa di F1 disputata qui risale infatti al 1950. Negli anni, Spa è diventata una delle piste simboliche del motorsport, racchiudendo tra le sue curve gloria e tragedia. L'edizione 2024 vede Charles Leclerc scattare dalla pole position con la propria Ferrari, al fianco della RB20 di Sergio Perez. Lasarà trasmessa in diretta solo per gli abbonati Sky, ma poche ore più tardi è prevista lainsul canale di TV8, con i semafori che si spegneranno alle 18:0o.