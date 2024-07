Compleanni e sorrisi I lidi delle vostre vacanze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Soprattutto dalle spiagge, con agosto ormai alle porte, ma non solo. Le foto dei lettori del Carlino ci raccontano, giorno dopo giorno,e momenti di riposo nei nostri territori. In particolare dalla Romagna, che attira sempre amici e famiglie. Come, ad esempio, la famiglia Coatti, che manda uno scatto dal bagno Corallo Beach di Marina Romea "all’insegna del divertimento, deie della buona compagnia. Provare per credere!". Aria di famiglia non troppo distante, a Casalborsetti, dove in questi giorni si è festeggiato il compleanno di nonno Carlo Argnani, detto Jerry, che ha compiuto ottant’anni assieme al nipotino Tommy. Restando in zona, arrivano anche idei lettori Maria Luisa e Francesco, direttamente da Marina di Ravenna. Potete sempre inviare le fotoalla nostra redazione, scrivendo a [email protected]