Verstappen penalizzato? Pole per la Ferrari di Leclerc secondo Carlos Sainz

(Di sabato 27 luglio 2024) Al Gran Premio dl Belgio tanto per cambiare il più veloce in qualifica è Maxsu Red Bull, ma stavolta questo piazzamento non gli varrà laposition in quantodi dieci posizioni. L'olandese è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp del Belgio, 14esima prova del mondiale di Formula 1, ma data la penalizzazione in griglia partirà undicesimo, mentre inposition ci sarà Charlescon la, autore delmiglior tempo. In prima fila accanto al pilota monegasco ci sarà Sergio Perez con l'altra Red Bull, mentre in seconda fila ci saranno Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Ottavo tempo percon l'altra. "È esattamente la stessa posizione dell'anno scorso, è bello anche perchè sicuramente non me lo aspettavo in questo fine settimana". Cosìha commentato laposition.