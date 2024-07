Trovato morto in casa ad Ancona la pozza di sangue dopo la caduta | l’ipotesi del suicidio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) L’uomo di 42 annisenza vita all’interno della sua abitazione adsi sarebbe suicidato impiccandosi. In un primo momento, la scena in cui è stato riaveva fatto pensare ad un omicidio, soprattutto per via del lago diche lo circondava. Sul posto con gli operatori sanitari si sono precipitate anche diverse volanti della polizia di Stato e della polizia Scientifica. Il corpo è statodietro la porta d’ingresso della, situata in via Bezzecca. Il, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbe uscito dalle ferite provocate dall’impatto dellaa terra del corpo. A dare l’allarme alla polizia è stato un amico della vittima che non riusciva a mettersi in contatto.