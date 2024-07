San Marco piano welfare Più ferie e bonus in denaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) SanGroup premia i dipendenti: più giorni di vacanza e 2mila e 100 euro di. L’azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia ha deciso di adottare un nuovo modello di. L’accordo sindacale, sottoscritto con la Rsu e la Rsa aziendali assistite dalla Femca-Cisl delle province di Venezia e Forlì, coinvolge i lavoratori di tutte le sedi italiane: oltre an, dove si trova il quartier generale, anche Forlì, Montemarciano (Ancona) e Latisana (Udine). L’accordo si inserisce in un più vasto programma di misure volte a tutelare la salute dei dipendenti. Un premio che arriva a poche settimane dalla trasformazione in società benefit di SanGroup.